XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,33 EUR +2,14% (05.02.2021, 10:22)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Deutschland Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (05.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF).Dank der anhaltend signifikanten Erholung im Automobilgeschäft sei der Umsatz im ersten Quartal 2020/21 (31.12.) erwartungsgemäß deutlich um 37,3% y/y gestiegen. Derzeit herrsche in vielen Bereichen ein Mangel an Halbleitern, so etwa in der Auto- und der Unterhaltungsindustrie. Der weltweite Automarkt habe sich nach dem Corona-Einbruch im vergangenen Frühjahr schneller erholt als gedacht.Hinzu komme der beschleunigte strukturelle Wandel hin zur Elektromobilität, insbesondere in Europa. Die Ergebniskennzahlen hätten in Q1 mit deutlichen Zuwächsen die Erwartungen übertreffen können (bspw. Gesamtsegmentergebnis: +64,6% auf 489 (Vj.: 297; Q4 2019/20: 379; Analysten-Prognose: 425; Marktkonsens: 417) Mio. Euro). Zudem habe Infineon den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr leicht angehoben. Der Analyst habe seine EPS-Prognosen für 2020/21 (0,77 (alt: 0,70) Euro) und für 2021/22 (0,96 (alt: 0,92) Euro) angehoben.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate; Dividendenerwartung: 0,27 Euro je Aktie) von unter 10% stuft Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, die Infineon-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde von 28,50 auf 35,50 Euro angehoben. (Analyse vom 05.02.2021)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:34,275 EUR +1,77% (05.02.2021, 10:37)