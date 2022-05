Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (09.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon habe besser als erwartet ausgefallene Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres (Ende 30. September) vorgelegt. Erstmals seien die Daten vom neuen Konzernchef Jochen Hanebeck vorgestellt worden, der im April das Ruder von Reinhard Ploss übernommen habe. Trotz aller Krisenherde bleibe der Chipriese weiter auf Kurs und wolle im Gesamtjahr sogar etwas mehr umsetzen und verdienen als bisher gedacht.Im abgelaufenen zweiten Quartal habe Infineon seinen Umsatz zum Vorquartal um vier Prozent auf knapp 3,3 Milliarden Euro gesteigert. Das Segmentergebnis sei um sechs Prozent auf 761 Millionen Euro geklettert. Die entsprechende Marge sei auf 23,1 Prozent nach 22,7 im Quartal zuvor gestiegen. Analysten hätten im Vorfeld im Schnitt einen Umsatz in Höhe von 3,22 Milliarden Euro und damit zwei Prozent mehr als im Vorquartal prognostiziert. Das Segmentergebnis sollte leicht auf 712 Millionen Euro zurückgehen."In einem anspruchsvoller werdenden Umfeld läuft unser Geschäft weiterhin gut. Im zweiten Quartal haben wir bei Umsatz und Segmentergebnis abermals zugelegt", so Vorstand Jochen Hanebeck. "Globale Unwägbarkeiten belasten die Lieferketten, insbesondere der Krieg in der Ukraine und der weitere Verlauf der Coronavirus-Pandemie. Nach wie vor übersteigt dabei die Nachfrage nach unseren Produkten und Lösungen das Angebot deutlich."Die kurz- und mittelfristigen Markt- und Lieferbedingungen beobachte der Konzern sehr genau, um bei Bedarf reagieren zu können. Im dritten Quartal erwarte Infineon bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,10 einen Umsatz von rund 3,4 Milliarden Euro. Die Segmentergebnis-Marge werde bei dem prognostizierten Umsatz voraussichtlich etwa 21 Prozent betragen.Im vierten Quartal solle der Umsatz dann wieder stärker zulegen. Dass der Euro zuletzt deutlich schwächer notiert habe, dürfte dem Konzern weiter zugutekommen. Der Konzern erziele rund zwei Drittel seiner Erlöse in Dollar, seit er den US-Konzern Cypress übernommen habe.Für das Geschäftsjahr 2022 seien Investitionen, vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten, in Höhe von etwa 2,4 Milliarden Euro geplant. Der Free-Cash-Flow werde voraussichtlich etwa 1,1 Milliarden Euro erreichen nach zuvor etwa 1,0 Milliarden Euro.Das Umfeld für Technologiewerte sei derzeit alles andere als gut. Die laufende Zinswende habe bereits seit Jahresbeginn einen Wechsel weg von hoch bewerteten Wachstumstiteln zu günstigeren Value-Aktien eingeläutet. Der Quartalsbericht und der Ausblick würden aber zeigen: Infineon habe seine Hausaufgaben gemacht und bleibe dank der enormen Nachfrage auf Wachstumskurs. Das aktuelle Bewertungsniveau spiegle diese Aussichten aber nicht wider - trotz aller Inflations- und Zinssorgen.Anleger sollten sich daher von der jüngsten (Kurs-)Entwicklung nicht aus der Ruhe bringen lassen, den Blick nach vorne richten und das aktuelle Niveau zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2022)