Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,035 EUR -1,50% (05.08.2020, 16:23)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,03 EUR -0,79% (05.08.2020, 16:09)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (05.08.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Analyst Alexander Zienkowicz von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) und erhöht das Kursziel von 19,50 auf 25,50 Euro.Der deutsche Halbleiter-Konzern könne sich auch dank der Cypress-Übernahme ganz ordentlich gegen die Coronakrise stemmen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Prognoseanhebung sei ein starkes Zeichen. Themen wie Digitalisierung (die durch die Coronakrise beschleunigt werde), IoT oder 5G sollten einen langfristigen Wachstumspfad unterlegen.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Infineon-Aktie mit einem neuen Kursziel von 25,50 Euro (alt: 19,50 Euro). (Analyse vom 05.08.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Infineon Technologies AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Infineon-Aktie: