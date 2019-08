Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,428 EUR +2,87% (01.08.2019, 14:34)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,374 EUR +2,08% (01.08.2019, 14:18)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (01.08.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) und senkt das Kursziel von 19 auf 18 Euro.Der deutsche Halbleiter-Aktie schlage sich recht wacker angesichts des schwierigen Marktumfeldes und investiere weiter in die Zukunft, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Allerdings schlage sich die aktuelle Nachfrageschwäche in den Unternehmenszahlen nieder. Nicht umsonst habe Infineon im Februar und März bereits zweimal den Ausblick kassiert.Da eine Erholung weiter auf sich warten lasse, passt Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, seine Planung an und stuft die Infineon-Aktie von "kaufen" auf "halten" herab mit einem von 19 auf 18 Euro reduzierten Kursziel. (Analyse vom 01.08.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Infineon AG: Keine vorhanden.Börsenplätze Infineon-Aktie: