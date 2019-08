Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,554 EUR -4,73% (14.08.2019, 14:53)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (14.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie sei heute der große Verlierer im DAX. Der satte Kursverlust von über 4% bringe dabei wichtige Chartmarken unter Druck. Und die Infineon-Aktie könnte sogar weiter fallen. Nach den Kursabschlägen heute habe der aktuelle Infineon-Kurs von 15,65 Euro wichtige Chartmarken unterschritten. Sowohl die 50-Tage-Linie bei 15,96 Euro als auch die horizontale Unterstützung bei 16 Euro seien in bearisher Manier von oben nach unten durchbrochen worden. Der Versuch den Aufwärtstrend vom Jahresbeginn wieder zurückzuerobern sei damit fehlgeschlagen. Im Bereich der 200-Tage-Linie bei aktuell 17,94 Euro sei Ende Juli Schluss gewesen. Zur gleichen Zeit habe die Signallinie den MACD durchschnitten und ein weiteres Verkaufssignal generiert.Charttechnisch sehe es für Infineon düster aus. Der vorherrschende Trend zeige klar abwärts und Anleger sollten kurzfristig weitere Kursverluste einkalkulieren. "Der Aktionär" bleibe dennoch vom langfristigen Potenzial der Infineon-Aktie überzeugt, denn der deutsche Halbleiter-Konzern sei auf wichtigen Wachstumsmärkten - wenn diese auch gerade schwächeln würden - vorne mit dabei. Anleger sollten abwarten und Turbulenzen aushalten. Der Stopp liege bei 11,20 Euro, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.08.2019)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:15,664 EUR -4,49% (14.08.2019, 15:08)