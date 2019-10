Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro.



Paris (www.aktiencheck.de) - Infineon: Bullische Signale ausgelöst - ChartanalyseDie gestrigen Kursgewinne in der Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) haben dem Chartbild dieser gut getan, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Kurzfristig hätten damit diverse bullische Signale ausgelöst werden können. Dazu würden beispielsweise der Ausbruch über die seit September deckelnde Abwärtstrendlinie, sowie der Anstieg über den Widerstandsbereich um 16,05 EUR zählen. Im Intraday-Chart zeige sich damit eine bullische Umkehrformation, die gestern auch per Tagesschlusskurs habe bestätigt werden können. Mit einem Plus von 1,61% habe Infineon zu den stärksten DAX-Aktien gezählt.In der Infineon-Aktie hätten die Käufer gestern eine kleine Schlacht gewinnen können. An diesem Erfolg könne und müsse man in den nächsten Tagen anknüpfen. Es bestehe die Möglichkeit, auf die Kursverluste seit Mitte September mit einer spürbaren Erholung zu antworten. Dabei könnten die Kurse in den Preisbereich bei 17 und sogar wieder 18 EUR vordringen. Zwischenzeitliche Konsolidierungen und Korrekturen müssten auf dem Weg nach oben jedoch eingeplant werden. Zudem stünden die kurzfristig bullischen Signale noch auf wackeligen Beinen. Das Risiko würde momentan unterhalb von 15,60 bzw. 15,27 EUR wieder spürbar zunehmen. (Analyse vom 11.10.2019)Börsenplätze Infineon-Aktie:Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:16,168 EUR +1,61% (10.10.2019, 17:35)