Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (03.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Infineon profitiere vom anhaltenden Chipboom, werde aber von Corona und anderen Problemen ausgebremst. Die Jahresprognosen seien bestätigt worden. Investoren hätten zunächst aber Kasse gemacht. Die Aktie sei kurz nach Handelsstart auf Talfahrt gegangen und sei über fünf Prozent abgerutscht. Doch dann hätten sich die Bullen zurückgemeldet.Im abgelaufenen Quartal habe Infineon unter anderem unter pandemiebedingten Einschränkungen der Fertigung in Melaka (Malaysia) sowie Nachwirkungen eines Wintersturms in Austin (USA) im Februar gelitten. Im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal von April bis Juni hätten Umsatz und Gewinn daher trotz weltweit hoher Nachfrage nur moderat zugelegt. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorquartal nur um 22 Millionen auf 2,722 Milliarden Euro gestiegen. Der Gewinn sei von 209 Millionen auf 245 Millionen Euro gewachsen.Auf das gesamte Jahr bezogen gehe Infineon davon aus, durch die verschiedenen Behinderungen rund 200 bis 300 Millionen Euro an Umsatz nicht machen zu können. Ein Großteil davon sei aber nur verschoben, habe es aus der Konzernzentrale geheißen.An der Börse seien die Zahlen und der Ausblick zunächst verhalten aufgenommen worden. Experten hätten die Zahlen als wenig überraschend und den Ausblick auf den Rest des Jahres als zurückhaltend eingestuft. Nach einem Schlusskurs am Vortag von 33,41 Euro sei die Aktie im frühen Handel auf 31,60 Euro abgerutscht.Infineon leide unter den widrigen Bedingungen, halte aber weiter dagegen. Die strukturellen Wachstumstreiber und Trends seien intakt. Der Konzern dürfte die temporären Baustellen schon bald abhaken und sich wieder auf das eigene Wachstum fokussieren. Die neue Fabrik in Villach habe ihren Betrieb aufgenommen. Im September solle sie offiziell eröffnet und die ersten Wafer ausgeliefert werden. Beim Umsatz werde sich dies aber erst im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres bemerkbar machen, das im Oktober beginne.Solange die charttechnische Unterstützung im Bereich um 31/32 Euro und die 200-Tage-Linie hält, bleibt das Hoch von Anfang April bei 37,31 Euro das nächste Ziel, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2021)Mit Material von dpa-AFX