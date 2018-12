Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (07.12.2018/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.

Die Chip-Branche stehe wegen Gewinnwarnungen und Zyklussorgen unter Druck. Zahlreiche Hersteller hätten sich mit ihren Zahlen nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Gestern habe es wieder Neuigkeiten eines Branchenriesen gegeben. Broadcoms Zahlen für sein viertes Quartal seien besser als erwartet ausgefallen und hätten deutlich über den Erwartungen gelegen. Das beeinflusse heute auch die Infineon-Aktie.

Das Papier des deutschen Chipherstellers lege am Freitag wieder 1,4 % zu und habe dabei sogar ein kleines Gap nach oben aufgerissen. Allerdings scheine im frühen Handel trotz der guten Vorgaben die Abgabebereitschaft bei Infineon hoch zu bleiben. Entscheidend bleibe daher, dass die Unterstützungszone verteidigt werde, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.12.2018)