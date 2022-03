Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,49 EUR -0,28% (28.03.2022, 09:30)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,51 EUR +0,72% (28.03.2022, 09:16)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (28.03.2022/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Infineon: Bringt das V die Wende? - ChartanalyseNach Kursverlusten von 10,9% im Januar und 15,4% im Februar steht bei Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) für den März kurz vor dem Monatsende ein kleines Plus von 1,8% zu Buche, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Mit Blick auf die Erholung vom Jahrestief bei 25,69 EUR sei es in drei positiven Handelswochen hintereinander im Top 25,9% nach oben gegangen. Das Tageshoch am Freitag bei 32,34 EUR - gleichzeitig der bislang höchste Stand im März - und die zwischenzeitlichen Tagesgewinne von 5,8% hätten die Papiere jedoch nicht über die Ziellinie bringen können. Zur Schlussglocke habe die Aktie bei 31,29 EUR notiert, was allerdings gereicht habe, um ein kleines Umkehrmuster zu vollenden.Ausblick: Mit dem Rücksetzer auf das aktuelle Jahrestief und der anschließenden Gegenbewegung sei im Chart ein V-Muster entstanden. Diese (Umkehr-)Formation sei mit einem Schlusskurs oberhalb von 31,00 EUR bullish aufgelöst worden.Das Long-Szenario: Da der lange obere Schatten vom Freitag noch zur Vorsicht mahne, wäre eine Bestätigung in Form festerer Notierungen über dem Top aus der Vorwoche bei 32,34 EUR und damit über dem GD50 (32,22 EUR) erforderlich. Gelinge der Break, würde sich aus dem V-Muster ein rechnerisches Aufwärtspotenzial bis 36,31 EUR ableiten lassen. Damit könnte ein Anstieg bis zum GD200 im Bereich von 35,88 EUR und/oder bis zur 100-Tage-Linie bei 36,50 EUR im Bereich des Möglichen liegen. Zuvor würden die Kurse jedoch zwischen 33,75 EUR und 34,00 EUR auf eine ausgeprägte Volumenspitze (das Level mit dem meisten Volumen seit dem Corona-Tief vor zwei Jahren) treffen.Börsenplätze Infineon-Aktie: