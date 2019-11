Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,678 EUR +5,80% (12.11.2019, 14:25)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,708 EUR +6,46% (12.11.2019, 14:10)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (12.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) weiterhin zu kaufen.Die Zahlen für das Q4 2018/19 (30.09.) seien aus Sicht des Analysten insgesamt erfreulich ausgefallen, auch wenn beim Nettoergebnis wegen einer unerwartet hohen Steuerbelastung die Erwartungen verfehlt worden seien. Mit dem erstmals bekannt gegebenen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr habe Infineon zwar die Analystenprognosen verfehlt, die Markterwartungen seien jedoch erfüllt worden. Wegen des weiter angespannten konjunkturellen Umfelds stelle sich der Chiphersteller auf eine herausfordernde erste Geschäftsjahreshälfte ein. "Die weltweit schwache Automobilnachfrage spüren wir deutlich und erwarten vorerst keine Besserung", habe CEO Reinhard Ploss gesagt. Eine Erholung sei nicht vor der zweiten Geschäftsjahreshälfte zu erwarten. Zudem solle die Dividende für 2018/19 konstant gehalten werden.Jost habe seine Prognosen für 2019/20 reduziert (u.a. EPS: 0,78 (alt: 0,87) Euro). Für 2020/21 prognostiziere er erstmals ein EPS von 0,94 Euro.Unter Berücksichtigung der langfristig positiven Wachstumsperspektiven (z.B. stetig wachsende Zahl an Halbleitern bzw. steigender Wert der Halbleiter in Fahrzeugen - insbesondere bei E-Fahrzeugen) ermittelt Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, ein von 20,50 Euro auf 22,70 Euro erhöhtes Kursziel und bestätigt sein "kaufen"-Rating für die Infineon-Aktie. (Analyse vom 12.11.2019)Börsenplätze Infineon-Aktie: