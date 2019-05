Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,252 EUR +0,82% (20.05.2019, 09:20)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,172 EUR +0,72% (21.05.2019, 09:35)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (21.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Zum Wochenauftakt habe sich gezeigt, wie der eskalierende Handelskonflikt auch heimische Konzerne in Mitleidenschaft ziehen könne. Infineon habe nach US-Sanktionen gegen Huawei die Lieferung von Produkten an den chinesischen Konzern teilweise eingestellt. Mögliche finanzielle Einbußen seien offiziell zwar nicht näher definiert worden. Die Auswirkungen dürften allerdings überschaubar sein. Die Infineon-Aktie habe gestern dennoch kräftig unter Druck gestanden, dürfte sich heute jedoch nun wieder erholen.Die direkten Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA und China seien für Infineon zwar niedrig. Die (Straf-)Zölle auf die direkten Produkte seien für den deutschen Chiphersteller überschaubar. Die aktuelle Entwicklung könnte sich allerdings weiterhin negativ auf die gesamte wirtschaftliche Entwicklung rund um den Globus auswirken. Das gelte besonders für die Halbleiterbranche, deren globale Vernetzung im Vergleich zu anderen Industrien deutlich höher sei.Wie gehe es kurzfristig weiter? Die USA hätten die strengen Maßnahmen gegen den Huawei-Konzern nach nur wenigen Tagen teilweise gelockert. Ab sofort gelte für 90 Tage eine Regelung, die einige Geschäfte mit den Chinesen erlaube, habe das US-Handelsministerium in der Nacht zum Dienstag mitgeteilt.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link