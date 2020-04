Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

14,00 EUR +4,26% (06.04.2020, 13:23)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

14,03 EUR +5,09% (06.04.2020, 13:09)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier nter dem Symbol "IFNNY" notiert. (06.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie könne zum Wochenstart in einem freundlichen Gesamtmarkt deutlich zulegen. Dabei profitiere das Papier des deutschen Halbleiter-Konzerns auch von einer Hochstufung durch die französische Großbank Societe Generale vom Freitagabend. Diese hat Infineon von "sell" auf "hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 20 auf 14,50 Euro reduziert.Die Verunsicherung bleibe groß. Kurzfristig habe sich die Lage allerdings etwas beruhigt, die Ausschläge würden kleiner. "Der Aktionär" bleibe optmistisch gestimmt. Die Infineon-Aktie arbeite an einem nachhaltigen Comeback. Wann genau der Kurs wieder durchstarten könne, sei ungewiss. Anleger mit Weitblick könnten jedoch weiter auf die Aktie setzen. Infineon wolle spätestens am 5. Mai ein frisches Update geben. Aus charttechnischer Sicht wäre der Sprung über das jüngste Erholungshoch bei 14,56 Euro ein erstes positives Signal, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Infineon-Aktie: