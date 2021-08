Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (19.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie sei am heutigen Donnerstag der größte Verlierer im DAX. Das Papier leide wie auch andere Chiphersteller in Asien unter Aussagen zu Lieferengpässen. So habe am Vorabend der US-Netzwerkspezialisten Cisco Systems zur Vorlage seiner Quartalszahlen mit Blick auf das restliche Jahr Lieferengpässe hervorgehoben und auch der Entwickler von Graphikprozessoren NVIDIA habe auf eine weiterhin angespannte Angebotslage für Bauteile verwiesen.Ob Stahl, Kunststoff oder Halbleiter: Solche Rohstoffe und Vorprodukte seien für deutsche Unternehmen schwer zu bekommen. 83% der Firmen hätten es nach einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) mit Lieferengpässen und Preissteigerungen zu tun.Auch eine pessimistischere Studie der US-Investmentbank Goldman Sachs zum US-Wirtschaftswachstum belaste. Da könne am heutigen Tag auch die Kaufempfehlung der Deutschen Bank mit einem Kursziel von 42 Euro nicht helfen.Mit dem Kursrückgang der vergangenen Tage habe sich das zuletzt positive Chartbild wieder eingetrübt. Nun rücke die 200-Tage-Linie in den Fokus, die es unbedingt gelte zu verteidigen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Derivate auf Infineon befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link