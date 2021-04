Börsenplätze Infineon-Aktie:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (21.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zuletzt habe die Infineon-Aktie nur eine Richtung gekannt. Doch mit dem Stimmungsumschwung bei DAX und Co komme der Aufwärtstrend ins Stocken - zumindest kurzfristig. "Der Aktionär" habe einen derartigen Rücksetzer bereits in Aussicht gestellt. An der insgesamt guten Ausgangslage habe sich bei dem Chiphersteller aber nichts geändert.Die Infineon-Aktie habe seit dem Corona-Crash vor gut einem Jahr zu den Top-Performern im DAX gezählt. Vom Tief bei 10,13 Euro habe der Titel knapp 270 Prozent an Wert zulegen können. Kurz nach Ostern sei bei 37,31 Euro ein neues Mehrjahreshoch markiert worden. Im traditionell schwachen ersten Quartal 2020/21 habe der Konzern besser abgeschnitten als gedacht. Vorstand Reinhard Ploss habe daher die Jahresprognosen leicht angehoben.Für viele Analysten sei damit das Ende der Fahnenstange aber noch nicht erreicht. Zuletzt hätten einige Experten das Kursziel auf über 40 Euro erhöht. Hintergrund: Die strukturellen Wachstumstreiber und Trends seien intakt. Der Megatrend Elektromobilität erweise sich mehr und mehr als Impulsgeber. Doch auch der heimische Chipriese bekomme den Chip-Mangel in der Autoindustrie zu spüren. Vorstand Ploss erwarte, dass die Branche noch einige Monate darunter leiden werde.Wie gehe es kurzfristig weiter? Würden die Bären am Drücker bleiben, dann rücke die charttechnische Unterstützung im Bereich um 32/31 Euro in den Fokus. Hier sollte sich die Aktie zunächst stabilisieren. Die nächste Haltemarke warte sonst erst bei 28,33 Euro.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link