Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

35,595 EUR +0,94% (09.08.2021, 12:33)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

35,605 EUR +1,01% (09.08.2021, 12:18)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (09.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Das Papier des deutschen Halbleiter-Konzerns könne seine Aufwärtsbewegung auch zum Wochenbeginn fortsetzen. Die Infineon-Aktie profitiere dabei u.a. von einer positiven Analysteneinschätzung. Alphavalue habe die Aktie von "sell" auf "add" hochgestuft. Zudem wolle sich Infineon mit einem neuen Chipsatz im vielversprechenden Geschäft mit Computerbrillen etablieren. Die am Montag vorgestellte Technologie zeichne sich laut Infineon durch kleine Maße, wenig Gewicht und geringen Stromverbrauch aus.Brillen, bei denen für den Träger zusätzliche Informationen wie Routenanweisungen eingeblendet werden könnten, würden als ein potenziell großer Zukunftsmarkt gelten. Die Idee sei als "erweiterte Realität" (Augmented Reality, AR) bekannt. Unter anderem werde ein solches Gerät von Apple erwartet. Die Macher der Foto-App Snapchat hätten bereits eine relativ einfache Brille im Angebot, bei der Bildeffekte ins Blickfeld eingeblendet würden. Auch die Entwicklungsfirma hinter dem Smartphone-Spiel "Pokémon Go" arbeite an einer AR-Brille.Das Infineon-Chipsystem könne in zwei Jahren in marktreifen Geräten stecken, habe der Konzern betont. Es solle auch als Herzstück von kompakteren Head-up-Displays in Autos dienen, die Informationen für den Fahrer auf die Windschutzscheibe projizieren würden. Bei Autos sei es wichtig, dass das System die Vibration bei der Fahrt ausgleiche, bei Brillen die Kopfbewegungen.Die Infineon-Aktie habe in den vergangenen Tagen bereits deutlich zulegen können und setze die Aufwärtsbewegung auch zum Wochenstart fort. "Der Aktionär" spekuliere auf steigende Kurse. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Derivate auf Infineon befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link