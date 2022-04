Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon habe Anfang April den Chefwechsel vollzogen. Seitdem liege die Führung des Chipherstellers in den Händen von Jochen Hanebeck. Der bisherige Amtsinhaber, Reinhard Ploss, habe den Konzern vom einstigen Pleitekandidaten wieder an die Weltspitze geführt. Die ersten Zahlen von Hanebeck stünden am 9. Mai auf der Agenda. Schon jetzt würden sich erste Analysten zu Wort melden.Anleger stünden dem Wechsel entspannt gegenüber, denn Hanebeck stehe für Kontinuität. Der neue Infineon-CEO sei - wie vor ihm Ploss - ein echtes Eigengewächs und habe schon für Infineon gearbeitet, als das Unternehmen noch zu Siemens gehört habe. Wie der promovierte Ingenieur Ploss komme auch Hanebeck mit einem Diplom in Elektrotechnik von der technischen Seite. Und seit 2016 gehöre er zum Vorstand des Konzerns, sei also an den Weichenstellungen der vergangenen Jahre beteiligt gewesen.Als zentrale Aufgabe habe Hanebeck zuletzt in einem Interview die Steigerung der Profitabilität genannt, ein harter Kurswechsel klinge anders. Ein großer Umbruch sei auch gar nicht nötig, denn der neue Infineon-Chef übernehme in einer Zeit starker Chipnachfrage und guter Geschäftszahlen.Sowohl die Resultate der europäischen Halbleiterunternehmen für das erste Quartal als auch die Ziele für das zweite Quartal dürften die Erwartungen übertreffen, stimme Jefferies-Analyst Janardan Menon zu. Er rechne vor allem mit starken Umsätzen, wogegen das positive Überraschungspotenzial bei den Bruttomargen begrenzt sei."Der Aktionär" halte dagegen an seiner grundlegend positiven Einschätzung fest. Der Halbleiterbedarf sei nach wie vor deutlich höher als das Angebot. Die Trends rund um Elektrifizierung und Digitalisierung, vor allem in der Automobilbranche, würden auch bei Infineon für volle Auftragsbücher sorgen. Infineon habe seine Hausaufgaben gemacht und verfolge eine Multi-Sourcing-Strategie, um mögliche Risiken für die Lieferfähigkeit zu reduzieren. Die Aktie sollte sich im Bereich um 26 Euro erneut stabilisieren können und im Anschluss einen Erholungsversuch starten.Anleger bewahren Ruhe, setzen auf einen erfolgreichen Start von Hanebeck und halten weiter an der Infineon-Aktie fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)