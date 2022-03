Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (17.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Starkes Comeback. Nachdem die Infineon-Aktie in der vergangenen Woche noch auf ein Jahrestief bei 25,69 Euro abgerutscht sei, habe sich der Kurs in den letzten Tagen eindrucksvoll zurückgemeldet. Mittlerweile würden die Papiere wieder für mehr als 30 Euro gehandelt. Wie gehe es bei der DAX-Aktie kurzfristig weiter?Zum Jahresstart sei die Infineon-Aktie noch bei über 40 Euro gehandelt worden. Im Anschluss seien die Papiere in der Spitze um rund 37 Prozent abgerutscht. Über die Hintergründe habe "Der Aktionär" berichtet.Fakt sei: Infineon profitiere von der boomenden Nachfrage nach Chips. Die Trends rund um Elektrifizierung sowie Digitalisierung, etwa in der Automobilbranche, würden für volle Auftragsbücher sorgen. Die Investitionen sollten sich bezahlt machen, sodass der Konzern die Lieferkettenprobleme vergleichsweise gut meistern dürfte.Analysten würden daher weiter den Daumen heben: Von den 29 Experten, die sich mit näher mit der Aktie beschäftigen würden, würden 25 zum Kauf der Papiere raten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten betrage 46,90 Euro und liege damit auch nach der jüngsten Erholung mehr als 55 Prozent über dem aktuellen Niveau.Investierte Anleger bleiben dabei und setzen auf eine nachhaltige Beruhigung der geopolitischen Lage und Erholung der Aktie, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link