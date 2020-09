Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

24,095 EUR +1,41% (14.09.2020, 09:41)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

24,24 EUR +1,47% (14.09.2020, 09:26)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (14.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die kurzfristige Entwicklung der Infineon-Aktie hänge vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie und der Wirkung der aufgelegten Konjunkturpakete ab. Dazu kämen die bekannten geopolitischen Faktoren, die Vorgaben der Wettbewerber aus der Chipbranche und frische Analystenstimmen. Hier habe es zuletzt frische Einschätzungen geben.Für die Experten vom Investmenthaus Bryan Garnier würden sich die Aussichten im Chipsektor weiter aufhellen. Im Rahmen einer Branchenstudie habe Analyst Frédéric Yoboué daher sein Bewertungsmodell für Infineon überarbeitet und das Kursziel von "neutral" auf "buy" angehoben. Er sehe die Aktie des heimischen Chipriesen nun erst bei 27 Euro (bisher: 21,50 Euro) fair bewertet. Die starke Nachfrage nach Elektro- und Hybridfahrzeugen könnte dazu führen, dass die Infineon-Zahlen für das vierte Geschäftsquartal (Ende September) besser als erwartet ausfallen würden, so seine Begründung.Die Investmentbank Oddo BHF habe die Verkaufsempfehlung für die DAX-Aktie aufgegeben. Auch hier würden die Experten in einer Branchenstudie anmerken, dass sich das Segment der Automobilhalbleiter schneller erhole als erwartet. Die Aussagen von Infineon zur Nachfrage aus diesem Bereich seien aber vergleichsweise zurückhaltend gewesen, auch wenn gesagt worden sei, dass der Boden in der Branche erreicht worden sein dürfte, so Analyst Stephane Houri. Er habe seine Einschätzung dennoch von "reduce" auf "neutral" hochgesetzt und das Kursziel von 20 auf 25 Euro angehoben. Der zuletzt wieder deutlich gestiegene Aktienkurs preise aber bereits viele positive Nachrichten ein, so der Experte. Die Aktie zähle er innerhalb der Halbleiterbranche zu den am wenigsten aussichtsreichen Papieren."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich, dass die Aktie in den nächsten Tagen Kurs auf die 25-Euro-Makre nehmen wird, so Michael Schröder. (Analyse vom 14.09.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link