Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

28,115 EUR +1,66% (13.05.2022, 09:24)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

28,04 EUR +1,59% (13.05.2022, 09:15)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (13.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon habe nach einem starken zweiten Quartal 2021/22 trotz zahlreicher Krisenherde die Prognose für das Gesamtjahr (30. September) leicht angehoben. Neben der hohen Nachfrage spiele dem Konzern auch der starke Dollar in die Karten. Analysten würden den Daumen heben. Nach der zuletzt eher verhaltenen Kursentwicklung könnte die Aktie nun wieder zulegen.Die Zahlen würden zeigen: Infineon habe seine Hausaufgaben gemacht und dürfte vorerst auf Wachstumskurs bleiben. Das aktuelle Bewertungsniveau spiegele diese Aussichten nicht wider - trotz aller Inflations- und Zinssorgen.Analysten hätten ihre Schätzungen an das aktuelle Marktumfeld angepasst, sähen aber noch immer Potenzial für die Aktie: Das Bankhaus Metzler habe das Kursziel von 44 auf 32 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "buy" belassen. Der Chiphersteller habe von einer vorteilhaften Preisgestaltung, günstigen Währungseffekten und einer hohen Auslastung profitiert, so Analyst Holger Schmidt. Das niedrigere Kursziel reflektiere die jüngste Abwertung des Sektors.Die französische Großbank Société Générale ("buy") habe das Kursziel von 52 auf 44 Euro ebenfalls gesenkt. Das Zahlenwerk des Halbleiterkonzerns sei stark gewesen, der Ausblick hingegen gemischt, so Analyst Aleksander Peterc. Das neue Kursziel reflektiere die gestiegenen Kapitalkosten im Bewertungsmodell angesichts steigender Zinsen."Der Aktionär" hält an seiner grundlegend positiven Einschätzung fest: Anleger mit Weitblick sollten sich von der jüngsten (Kurs-)Entwicklung nicht aus der Ruhe bringen lassen und auf ein Comeback der Aktie spekulieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. (Analyse vom 13.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link