Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (09.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Derzeit würden von den 30 Experten die sich näher mit der Infineon-Aktie beschäftigen 24 den Titel zum Kauf empfehlen. Nur sechs Strategen stünden dem Wert neutral gegenüber. Verkaufsempfehlungen? Fehlanzeige! Das durchschnittliche Kursziel liege bei 40,38 Euro - also rund zwölf Prozent über dem aktuellen Niveau. Im aktuellen Marktumfeld dürfte sich der Abstand zunächst vergrößern.Zum Wochenstart habe die Aktie noch mit 37,44 Euro ein neues 20-Jahreshoch markiert. Doch dann sei den Bullen die Luft ausgegangen. Vor der mit Spannung erwarteten EZB-Sitzung dürfte sich daran vorerst nichts ändern.Ansonsten sei die Ausgangslage unverändert: Die Nachfrage nach Halbleitern sei ungebrochen. Die Orderbücher von Infineon seien prall gefüllt. Der DAX-Konzern habe mittlerweile Aufträge für fast zwei Jahre an Land gezogen. Dem stehe eine weiterhin sehr angespannte Liefersituation gegenüber. Der Chipriese steuere dagegen. Ein neues Werk starte in diesen Tagen mit der Produktion. Die Erweiterung der Kapazitäten dürfte bereits ab dem im Oktober beginnenden neuen Fiskaljahr Früchte tragen.Analysten würden optimistisch bleiben: Berenberg ("buy") habe heute das Kursziel mit 45 Euro bestätigt. Das höchste Kursziel komme aktuell aus dem Hause ODDO BHF. Stephane Houri ("outperfrom") sehe die Aktie erst bei 46 Euro fair bewertet. Am andere Ende stünden die 34,50 Euro von Malte Schaumann. Der Analyst von Warburg Research stufe die Papiere mit "halten" ein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Derivate auf Infineon befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.