Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

40,57 EUR +0,25% (05.01.2022, 10:21)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

40,44 EUR +1,10% (05.01.2022, 10:09)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (05.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern agiere am Puls der Zeit. Infineon wolle daher nun mit einem neuartigen CO2-Sensor punkten. Der Plan sei, ihn in verschiedenen Geräten wie Klimaanlagen, Raumüberwachung oder vernetzten Lautsprechern unterzubringen, habe Infineon im Rahmen der Technik-Messe CES in Las Vegas angekündigt. Auch sonst sei der Chipriese sehr innovativ und effizient unterwegs.Infineon-Manager Philipp von Schierstädt habe aber auch speziell auf den Nutzen in der Pandemie durch den Zusammenhang zwischen CO2 und Aerosolen in der Luft verwiesen. "Mit zunehmendem CO2-Pegel steigt die Gefahr, angesteckt zu werden."Der Sensor mit dem Namen Xensiv PAS funktioniere mit photoakustischer Spektroskopie. Infineon könne auch Sensoren kombinieren, um zum Beispiel Radar und CO2-Messung zu verbinden. So würde man nicht nur den CO2-Gehalt feststellen, sondern auch erkennen, wo sich die Menschen aufhalten würden und gelüftet werden müsse.Infineon sehe einen Markt für die Technik zum einen durch die steigenden Anforderungen an die Energieeffizienz - um nur dann lüften zu müssen, wenn es nötig sei und im Sommer wenig Kälte und im Winter wenig Wärme entweichen zu lassen. So müssten in Kalifornien selbst die Belüftungsanlagen in Privatwohnungen mit CO2-Sensoren ausgestattet werden.Großen Einfluss auf die operative Entwicklung habe diese Entwicklung nicht. Sie zeige aber einmal mehr, wie innovativ Infineon unterwegs sei. Mit Blick auf das Jahr 2022 sei der Wert daher auch bei vielen Analysten bevorzugter Branchentitel. Das durchschnittliche Kursziel aller Experten liege bei 47,16 Euro.Auch DER AKTIONÄR hebt mit seinem Ziel bei 48 Euro weiter den Daumen, so Michael Schröder. (Analyse vom 05.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link