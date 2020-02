Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,76 EUR +3,22% (12.02.2020, 16:49)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,775 EUR +2,80% (12.02.2020, 16:36)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (12.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Aktien der heimischen Autobauer würden heute besonders stark von der marktbreiten Hoffnung auf letztlich nur glimpfliche Folgen des Coronavirus profitieren. Im Windschatten wechsle auch die Infineon-Aktie wieder auf der Überholspur. Kein Wunder: Die Autobranche zähle zu den größten Abnehmern des heimischen Chipriesen. Ein neues Jahreshoch winke.Investoren würden heute wieder darauf setzen, dass die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus dank der Maßnahmen in China beherrschbar bleiben würden. China gelte als der wohl wichtigste Wachstumsmarkt der Autobranche. Auch wenn solche Aussagen stets mit Vorsicht zu betrachten seien, würden die Anleger bei allen Aktie mit Bezug zur Autobranche zugreifen - auch bei Infineon.Kein Wunder: Infineon erziele rund 43 Prozent des Gesamtumsatzes mit den Chips für die Autoindustrie. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 habe sich der Umsatz im Segment ATV von 893 Millionen Euro im Vorquartal auf 829 Millionen Euro vermindert. Der Umsatzrückgang von sieben Prozent sei die Folge geringerer Nachfrage in allen Applikationsbereichen gewesen. Das Segmentergebnis habe im abgelaufenen Quartal 67 Millionen Euro erreicht, nach 78 Millionen Euro im Vorquartal. Die Segmentergebnis-Marge habe im ersten Quartal 8,1 betragen, nach 8,7 Prozent im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2019.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: