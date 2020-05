Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,542 EUR +5,04% (06.05.2020, 12:26)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,478 EUR +4,05% (06.05.2020, 12:12)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (06.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Aussagen und Prognosen zum weiteren Geschäftsverlauf von Infineon-Vorstand Reinhard Ploss kämen am Markt immer besser an - trotz des angekündigten Umsatzrückgangs. Die Aktie befinde sich weiter im Vorwärtsgang. Analysten würden ihre Kaufempfehlung bestätigen. UBS-Experte David Mulholland zähle dabei wie so oft zu den größten Optimisten.In den letzten Tagen hätten bereits einige Analysten die Quartalszahlen und die neue Prognose von Infineon in ihre Schätzungen eingearbeitet. Heute lege Schweizer Großbank UBS noch einmal nach. Analyst David Mulholland habe seine Kaufempfehlung erneut bestätigt und das Kursziel sogar von 22,00 auf 23,50 Euro erhöht.Die Kennziffern zum zweiten Geschäftsquartal seien wie erwartet ausgefallen, so der Experte. Der Ausblick auf das zweite Geschäftshalbjahr des Halbleiterkonzerns habe seine Prognose aber übertroffen. Mulholland habe sich bereits während des Corona-Crash als Infineon-Bulle geoutet und recht früh eine deutliche Gegenbewegung in Aussicht gestellt.Für ein frisches Kaufsignal muss die Aktie nachhaltig über den Widerstand bei 17,50 Euro steigen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Dann würde das mittelfristige Kursziel bei 20 Euro wieder in den Fokus rücken. (Analyse vom 06.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link