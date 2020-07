Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX,

Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die

das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon

ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten

erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund

8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im

Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (13.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie sei am Montag den ganzen Tag um die Marke von 23 Euro gependelt. Die Übernahmepläne von Analog Devices, der US-Konzern wolle Maxim Integrated Products kaufen, würden den Sektor beflügeln. Mit Sicherheit würden auch Trading-orientierte Anleger die Infineon-Aktie im Fokus haben, denn das Papier des deutschen Chipherstellers stehe vor einem starken Kaufsignal. Sollte der Widerstand bei 23 Euro überwunden werden, dürfte der DAX-Titel seinen steilen Aufwärtstrend der letzten Monate fortsetzen. Die nächste massive Barriere warte im Bereich von 25,50 Euro und entspreche mehreren Hochpunkten zwischen November 2017 und Juni 2018, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "DerAktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten imSinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für dasgenannte Analysten-Haus unter folgendem

