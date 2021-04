Börsenplätze Infineon-Aktie:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.So schnell könne es gehen: Gestern früh habe es noch so ausgesehen, als würden die Bären das Kommando bei der Infineon-Aktie übernehmen. Doch starke Zahlen des niederländischen Chipausrüsters ASML hätten auch die Papiere des heimischen Chipherstellers wieder mit nach oben gezogen. ASML habe sich nach einem überraschend guten Quartal optimistischer für das laufende Jahr gezeigt.Die Aktie dürfte auch in den nächsten Tagen von Zahlen und Prognosen der Wettbewerber beeinflusst werden. Heute veröffentliche Intel seine Quartalszahlen, AMD lege am kommenden Mittwoch nach.Bei Infineon müssten Anleger noch bis zum 4. Mai auf frische Zahlen zum zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres (2020/21) warten. Dort werde Vorstand Ploss vermutlich auch noch einmal auf das Thema Chip-Mangel und mögliche Auswirkungen auf die operative Entwicklung eingehen. Zuletzt habe er erklärt, dass die Branche noch einige Monate darunter leiden werde. Im traditionell schwachen ersten Quartal 2020/21 habe Infineon bereits besser abgeschnitten als gedacht und die Jahresprognosen leicht angehoben. "Der Aktionär" werde im Vorfeld noch im Detail auf die Prognosen für das Q2 eingehen.Aus charttechnischer Sicht dürfte die Aktie bis zu den Zahlen seitwärts tendieren. Die nächste charttechnische Unterstützung warte im Bereich um 32/31 Euro. Mit dem Sprung über das Mehrjahreshoch bei 37,31 Euro würde ein frisches Kaufsignal generiert.Schwache Tage bleiben damit Kauftage und Kurse jenseits der 40-Euro-Marke das Ziel , so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link