XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

37,915 EUR +2,22% (14.09.2021)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (15.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktie setzt sich nach oben ab - ChartanalyseDie Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) befindet sich seit einem Tief vom 19. Juli 2021 bei 31,50 EUR in einer steilen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung habe die Aktie ihren Abwärtstrend seit April 2021 durchbrochen und sei anschließend an die Widerstandszone zwischen 36,57 EUR und 37,30 EUR geklettert. Diese Hürde sei Anfang September noch zu hoch gewesen. Aber nach einem ersten Tagesschlusskurs am Freitag über dieser Zone habe sich der Wert gestern mit einer langen weißen Kerze nach oben abgesetzt.Mit dem Ausbruch über 37,30 EUR deute sich eine weitere Rally an. Ein erstes Ziel für diese Rally liege bei 40,93 EUR. Später wären evtl. Kurse um 48 EUR möglich. Sollte der Wert allerdings unter 35,66 EUR und damit unter das letzte Konsolidierungstief in der Aufwärtsbewegung seit 19. Juli abfallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Ein Rücksetzer an den EMA 200 bei aktuell 32,42 EUR wäre dann möglich. (Analyse vom 15.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:37,805 EUR -0,13% (15.09.2021, 08:50)