Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (30.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Nach anfänglichen Gewinnen sei der DAX wieder leicht in den roten Bereich eingetaucht. Grüne Vorzeichen gebe es dagegen weiterhin bei Infineon, der von starken Vorgaben aus den USA profitiere. Mitbewerber Micron (ISIN: US5951121038, WKN: 869020) habe einen positiven Ausblick für sein viertes Geschäftsquartal abgegeben und damit die Markterwartungen weit übertroffen. Mutige Anleger hebeln daher die Infineon-Aktie, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär".Für das Juli-Quartal erwarte Micron einen Umsatz von 5,75 bis 6,25 Mrd. Dollar (plus 18 bis 28 Prozent), einen GAAP-Gewinn je Aktie von 78 bis 98 Cent und einen Non-GAAP-Gewinn je Aktie von 0,95 bis 1,15 Dollar. Diese Prognosen lägen jeweils über den Konsensprognosen von 5,46 Mrd. Dollar respektive 71 und 79 Cent.Technisch betrachtet habe die Infineon-Aktie eine kleinere Hürde bei 21 Euro aus dem Weg zu räumen. Etwas mehr Power werde die Aktie brauchen, um den Widerstand bei 21,78 Euro zu überwinden. In dem Fall hätte der Titel Luft bis zum Jahreshoch bei 23,07 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: