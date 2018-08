Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,77 EUR +0,49% (01.08.2018, 09:53)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,59 EUR -1,14% (01.08.2018, 10:07)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (01.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Unternehmen habe in Q3 von einer starken Nachfrage aus der Automobilindustrie profitiert und gebe sich für das Geschäftsjahr etwas optimistischer. Rückenwind bekomme es zunehmend von der Währungsseite.Für Q4 rechne der Konzern mit einem Umsatzplus von 6,4 bis 7,4% und liege damit am oberen Ende beziehungsweise über der angepeilten Spanne von 4 bis 7%. Auch bei der Marge traue er sich im vierten Abschnitt mehr zu: Man peile 17,5% an, zuvor habe man mit 17% kalkuliert. Und das auf Basis eines Wechselkurses von 1,20 EUR/USD. Das heiße: Aktuell spiele die Wechselkursthematik (Kurs von 1,17 USD) Infineon zusätzlich in die Karten.In Q3 habe Infineon ein Erlösplus von 6% auf 1,94 Mrd. Euro verbucht, beim operativen Ergebnis habe das Unternehmen um Prozent auf 356 Mio. Euro zugelegt. Unter dem Strich habe es damit das obere Ende der selbst gesteckten Ziele erreicht.Investierte Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen Infineon-Aktienanalyse. (Analyse vom 01.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link