Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,748 EUR +2,17% (30.08.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,79 EUR +0,14% (30.08.2019, 09:02)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (02.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie könnte sich nach dem Kaufsignal vom Freitag nach oben orientieren. Die direkten Auswirkungen der neuen US-Zölle auf den deutschen Halbleiter-Konzern seien eher niedrig. Denn die (Straf-)Zölle auf die Produkte Infineon seien überschaubar. Die aktuelle Entwicklung könnte sich allerdings weiter negativ auf die weltweite Konjunktur auswirken. Das gelte besonders für die Halbleiterbranche, deren globale Vernetzung im Vergleich zu anderen Industrien deutlich höher sei.Die strukturellen Treiber bei Infineon seien weiter intakt. Die langfristigen Wachstumsperspektiven seien nach wie vor gut. An der Nachrichtenfront herrsche derzeit Funkstille beim Halbleiterkonzern.Was mache die Infineon-Aktie? Der kurzfristige Abwärtstrend sei am Freitag überwunden worden. Auf dem Weg zum Verlaufshoch bei 18,23 Euro aus dem Juli warte im Bereich um 16,50/16,80 Euro eine kleine Widerstandszone, die es zu überwinden gelte. Größere Impulse seien heute nicht zu erwarten. Anleger mit Weitblick könnten das aktuelle Niveau jedoch weiterhin zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: