Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Verliere Infineon Technologies mit Huawei einen wichtigen Kunden? Der Halbleiterkonzern solle Medienberichten zufolge Chip-Lieferungen an den chinesischen Handyhersteller und Netzwerkausrüster ausgesetzt haben. Im Handelskonflikt mit China sei Huawei auf eine schwarze Liste der US-Regierung geraten. Die Infineon-Aktie gehe auf Tauchstation.Im Handelskonflikt mit China seien am Freitag US-Maßnahmen in Kraft getreten und Huawei auf eine schwarze Liste der US-Regierung geraten. Wie der "Nikkei Asian Review" in Berufung auf Kreise geschrieben habe, habe Infineon die Chip-Lieferungen an den Handyhersteller und Netzwerkausrüster daraufhin vorerst eingestellt. "Nikkei" berufe sich auf mit der Situation vertraute Quellen.Beuge sich der DAX-Konzern dem steigenden Druck, den die USA auf den chinesischen Huawei-Konzern ausüben würden? Infineon liefere unter anderem Schaltkreise für die Stromversorgung an Huawei. Dem Vernehmen nach würden die Münchner mit Huawei rund 100 Millionen Dollar Umsatz im Jahr erwirtschaften.Zum Vergleich: Im Gesamtjahr wolle der Konzern beim Umsatz dagegen rund acht Milliarden Euro erzielen."Der Aktionär" erwartet im Tagesverlauf aber eine offizielle Stellungnahme - und rät investierten Anleger, trotz der angespannten Situation vorerst Ruhe zu bewahren, so Michael Schröder. Auch andere Konzerne, darunter Google, sollten Medienberichten zufolge auf die politische Entscheidung des US-Präsidenten Donald Trump reagiert haben. (Analyse vom 20.05.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.