Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,383 EUR -0,09% (25.07.2017, 11:26)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (25.07.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktie: Der finale Abverkauf droht - ChartanalyseEnde Juli begannen die Kursnotierungen des äußerst starken DAX-Mitgliedes Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) zu bröckeln und setzten unter eine zuvor überwundene Trendlinie zurück. Dieses Verkaufssignal wird nun weiter mit eisenharter Entschlossenheit fortgesetzt, sodass nun der finale Abverkauf folgen dürfte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der äußerst starke Technologienwert Infineon habe sich bis Anfang letzten Monats bis auf ein Verlaufshoch von 20,48 Euro hochschraubenkönnen und habe für einiger Monate sogar eine eingrenzende Trendkanalbegrenzung überwunden. Als US-Investmentbanken den Technologiesektor mit einer Studie als überbewertet klassifiziert hätten, seien viele Aktien abgerutscht, darunter auch Infineon. Der Bruch des gleitenden Durchschnitts EMA 50 sei ein erstes Indiz auf einen bevorstehenden Abverkauf des Wertpapieres gewesen, wie bereits in Analyse vom 28. Juni 2017 favorisierte worden sei, kurz darauf sei es zu einer zwischengeschalteten Erholungsbewegung gekommen. Diese scheine mit den letzten schwachen Handelstagen aber wieder ein Ende gefunden zu haben, sodass die Infineon-Aktie nun in ihr zuvor favorisiertes Kursziel steuern dürfte und noch entsprechend Kurspotenzial bereithalte.Solange sich das Wertpapier von Infineon noch oberhalb der Julitiefs aufhalte, könnte kurzfristige Erholungstendenzen an den Tag gelegt werden. Ein Bruch dieser Marke macht jedoch den Weg in Richtung der markanten Unterstützungszone um den gleitenden Durchschnitt EMA 200 bei aktuell 17,63 Euro frei, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 25.07.2017)Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:18,425 EUR +0,71% (25.07.2017, 11:11)