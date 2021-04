Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

36,80 EUR +0,14% (06.04.2021, 14:27)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

36,87 EUR +0,74% (06.04.2021, 14:14)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Deutschland Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (06.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie könne am heutigen Dienstag erneut zulegen. Am Vormittag habe das Papier sogar ein neues Mehrjahreshoch bei 37,31 Euro erreicht. Der deutsche Halbleiter-Konzern profitiere derzeit von einer großen Nachfrage.Die große Nachfrage nach Elektronik-Chips und weiteren wichtigen Halbleiter-Produkten befeuere die Ausbaupläne von Chipherstellern in Dresden. So wolle etwa der US-Chipfertiger Globalfoundries rund 400 Mio. Euro in den Ausbau seiner Reinräume investieren. Auch Infineon in Dresden wolle wachsen: Die bestehenden Produktionskapazitäten sollten in den nächsten fünf Jahren für und 1,1 Mrd. Euro ausgebaut werden. Nur wenige Kilometer entfernt - ebenfalls im Dresdner Norden solle im Juni die neue Bosch-Halbleiterfabrik offiziell eröffnet werden."Der Aktionär" habe die Infineon-Aktie im April vergangenen Jahres bei 16,84 Euro zum Kauf empfohlen. Bei einem anhaltend positiven Newsflow dürfte die Infineon-Aktie ihre Rekordfahrt fortsetzen und weiter Kurs auf die 40-Euro-Marke und mehr nehmen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: