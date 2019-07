Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Akien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,952 EUR -1,02% (03.07.2019, 10:35)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

16,02 EUR -0,57% (03.07.2019, 10:47)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (03.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Anfang Mai sei die Infineon-Aktie auf Tauchstation gegangen. Mit der Bekanntgabe des Platzierungspreises für die Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Übernahme des US-Konkurrenten Cypress Semiconductor Mitte Juni habe sich die Abwärtsbewegung noch einmal beschleunigt. Im Anschluss habe sich der Titel deutlich von seinen Tiefstständen lösen können. Wie gehe es kurzfristig weiter?Sorgen um negative Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA und China auf die Weltkonjunktur und eine sinkende Investitionsbereitschaft der Kunden hätten die DAX-Aktie Anfang Mai unter Druck gesetzt. Bis zu ihrem Tief am 18. Juni hätten die Papiere des Chipherstellers über 35 Prozent an Wert eingebüßt.An diesem Tag habe sich Infineon einen Teil der benötigen Milliarden für die Übernahme des US-Konkurrenten Cypress Semiconductor durch eine Kapitalerhöhung besorgt. Dazu seien knapp 113 Millionen neue Aktien zu je 13,70 Euro in einem beschleunigten Verfahren bei institutionellen Investoren platziert worden. Vor Kosten und Provisionen habe der Konzern so 1,55 Milliarden Euro eingenommen.Die Platzierung sei mit einem Abschlag von rund 4,6 Prozent zum Schlusskurs des Vortages erfolgt. Die Erholung habe nicht lange auf sich warten lassen. Der Kurs habe sich im Anschluss schnell von den Tiefstständen lösen können. Bis zum 1. Juli habe der Titel 25 Prozent zugelegt und wieder bei 16,80 Euro notiert. Rückenwind hätten die Bullen durch die Wiederaufnahme der Gespräche im Handelsstreit zwischen den USA und China bekommen."Der Aktionär" halte an seinem Fazit fest: Die Infineon-Aktie dürfte ihre Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste weiter fortsetzen. Anleger mit Weitblick können das aktuelle Niveau daher weiter zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, sollten sich dabei aber auch auf kleinere Rücksetzer einstellen, so Michael Schröder. Die erste Zielzone, die die Aktie nun anlaufen sollte, liege zwischen 17 und 18 Euro. (Analyse vom 03.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link