Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,19 EUR -0,71% (11.10.2018, 15:21)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,22 EUR +0,52% (11.10.2018, 15:36)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (11.10.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Dem gegenwärtigen Kursrutsch an den Börsen könne sich auch die Infineon-Aktie nicht entziehen. Gestern habe es zudem besonders Aktien aus der Halbleiterbranche getroffen, da der Zulieferer der Halbleiterindustrie VAT Group wegen einer schwächeren Nachfrage nach Produktionsanlagen aus der Halbleiterindustrie Kurzarbeit in einem Werk angekündigt habe. Dies nähre Befürchtungen über einen Abschwung in der Halbleitindustrie. Allerdings sei schon lange bekannt, dass sich nach dem außergewöhnlich starken Wachstum im vergangenen Jahr die Halbleiternachfrage in diesem und im kommenden Jahr deutlich abschwächen und auf ein Normalniveau zurückkehren werde.Ebenso zähle Friebel Infineon nicht zu den zahlreichen sehr hoch bewerteten Technologieaktien, die aktuell ebenfalls deutliche Kursverluste verzeichnen müssten. Angesichts der vielfältigen langfristigen Wachstumsaussichten von Infineon, dem derzeitigen Rückenwind von der Währungsseite her (von Infineon im Ausblick unterstellter EUR/USD-Wechselkurs: 1,20 (ist: 1,15-1,17)) sowie u.a. der erfreulichen Geschäftsentwicklung erachte der Analyst die aktuelle Kursentwicklung für nicht gerechtfertigt. Das nun deutlich niedrigere Bewertungsniveau eröffne seines Erachtens daher gegenwärtig ein signifikantes Aufwärtspotenzial.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Infineon-Aktie daher von "halten" auf "kaufen" hoch. Das Kursziel werde von 23,50 Euro auf 23,00 Euro gekappt. (Analyse vom 11.10.2018)Börsenplätze Infineon-Aktie: