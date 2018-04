Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

21,27 EUR +0,42% (09.04.2018, 12:24)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

21,28 EUR +1,55% (09.04.2018, 12:35)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (09.04.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Das Papier des Halbleiterherstellers befinde sich derzeit auf einer Achterbahnfahrt. Operativ stark - doch durch Währungseffekte und Angst Politik geschwächt. Am Ende sollten sich aber die Bullen durchsetzen - kurz- und mittelfristig. Zudem könnten Übernahmespekulationen der Infineon-Aktie frischen Schwung geben.Die Unternehmensleitung habe erst kürzlich angekündigt, mittelfristig den Konkurrenten NXP Semiconductors vom Thron stoßen zu wollen und sich auf diese Weise die Poleposition im globalen Chipmarkt für Autoelektronik einzuverleiben. Angesichts dieser Perspektiven könnte Infineon schnell ins Visier eines kapitalstarken Aufkäufers geraten.Der DAX-Titel sei im angeschlagenen Marktumfeld zuletzt deutlich zurückgefallen. Die Aussichten seien aber unverändert gut. Im Bereich um 21 Euro habe sich eine wichtige charttechnische Unterstützung herauskristallisiert. Ausgehend von dieser Marke könne es zu einer Gegenbewegung bis in den Bereich um 23 Euro kommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: