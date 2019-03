Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (21.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Aktie von Infineon sei heute hin- und hergerissen. Zunächst habe sich der Wert im frühen Handel an die DAX-Spitze gesetzt, um die Gewinne wieder abzugeben und dann schließlich doch wieder unter die Top-Performer zu klettern. Starke Zahlen aus der Brache sei Dank. Das lang erwartete Kaufsignal fehle - noch.Die Aktien von Infineon würden dank der weltweit guten Branchenstimmung zu den heutigen DAX-Gewinnern gehören. Während der deutsche Leitindex um ein halbes Prozent falle, könne Infineon 1,3 Prozent gutmachen. Für die gute Laune bei den Halbleiterwerten sei der US-Speicherspezialist Micron verantwortlich. Der US-Chipkonzern habe mit seinem zweiten Quartal die Konsenserwartungen übertroffen und gehe von einer Erholung in seinem Marktsegment aus. Der gute Ausblick schwäche die belastenden Sorgen wegen einer schwächeren Nachfrage nach Smartphones und nachlassender Investitionen von Datencenter-Firmen etwas ab. Mit den kräftigen Kursbewegungen der Branchenkollgen könne Infineon allerdings nicht mithalten. Die positiven Rückschlüsse würden für die Münchener nur reduziert gelten, da der Konzern seine Stärken vor allem im Autosektor ausspiele.Das charttechnische Kaufsignal stehe allerdings noch aus. Noch scheine sich die Aktie am GD200 bei aktuell 19,65 Euro die Zähne auszubeißen. Allerdings fehle nicht mehr viel zum Kaufsignal. Falle der GD200 sollten kurzfristig Notierungen von 20,50 Euro machbar sein. Wer einen Trade eingehen möchte, sollte allerdings einen Stopp knapp unter 19 Euro platzieren, so Markus Horntrich von "Der Aktionär" zu der Infineon-Aktie. (Analyse vom 21.03.2019)Börsenplätze Infineon-Aktie: