Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (20.02.2017/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse nach dem Scheitern der Übernahme des US-Halbleiterspezialisten Wolfspeed an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) fest.Der deutsche Halbleiter-Konzern woll sich trotz des Rückschlags weiter nach Zukäufen in den USA umschauen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der US-Kontrollausschuss (CFIUS) könnte künftig auch Versuche blockieren, Infineon zu übernehmen. Immer wieder aufkommende Übernahmespekulationen rund um den bayerischen Chiphersteller sollten daher endgültig überflüssig sein.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Infineon-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 18 Euro bekräftigt. (Analyse vom 20.02.2017)Börsenplätze Infineon-Aktie:16,965 EUR -0,21% (20.02.2017, 15:49)