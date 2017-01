Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,085 EUR +1,33% (26.01.2017, 15:33)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,089 EUR +1,24% (26.01.2017, 15:48)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (26.01.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Laut Maximilian Völkl von "Der Aktionär" können Neueinsteiger bei der Aktie des Halbleiterherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) noch zugreifen.Das Wertpapier habe heute im freundlichen Marktumfeld ein neues Mehrjahreshoch aufgestellt. Nach dem Seitwärtstrend der letzten Wochen sei der Weg nach oben jetzt frei. Am 2. Februar werde das Unternehmen seine Q1-Ergebnisse präsentieren. Die Vorzeichen seien gut.In der gesamten Halbleiterbranche herrsche aktuell Euphorie. Gute Zahlen und optimistische Ausblicke von Konkurrenten hatten auch Infineon Schwung verliehen. Nach Texas Instruments habe heute STMicroelectronics starke Ergebnisse vorgelegt. Konzernchef Carlo Bozotti blicke ferner optimistisch nach vorn. Die Marktprognosen, die gute Auftragslage und eine hohe Nachfrage würden für Zuversicht sorgen.Die zunehmende Digitalisierung in Industrie und Alltag lasse bei den Halbleiterunternehmen die Kassen klingeln. Weltweit bestätige sich dieser Trend. Auch die südkoreanische Hynix und Xilinx aus den USA hatten solide Berichte präsentieren können. Der Branchenindex Philadelphia Semiconductor Index sei in New York am Vorabend sogar auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2000 geklettert.Anleger sollten bei der Infineon-Aktie die Gewinne laufen lassen, Neueinsteiger können ebenfalls noch zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.01.2017)Börsenplätze Infineon-Aktie: