Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (08.02.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktie: Solider Jahresstart - AktienanalyseInfineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist solide ins neue Jahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Startquartal des Geschäftsjahres 2017/18 habe das Segmentergebnis 283 Mio. Euro betragen, wie der Konzern mitgeteilt habe. Das seien 15 Prozent mehr als vor einem Jahr. Analysten hätten mit 272 Mio. Euro gerechnet. Auch umsatzseitig gebe es wenig zu mäkeln. Die Erlöse hätten wie erwartet im Vergleich zum Vorquartal um zwei Prozent auf 1,78 Mrd. Euro nachgegeben. "Ergebnis und Marge waren besser als prognostiziert - und das bei einem Umsatz, der wie erwartet saisonal bedingt leicht zurückging", habe Infineon-Chef Reinhard Ploss gesagt.An der Börse habe dennoch keine Kauflaune aufkommen wollen. Der Grund: der Euro. Die starke Gemeinschaftswährung werde für Infineon zunehmend zum Problem. Die Abwertung des US-Dollars wirke sich "negativ auf mehr als die Hälfte unseres Umsatzes und damit auch negativ auf die Marge aus", so Ploss. Dies werde das Unternehmen nicht mehr kompensieren können. Der Konzern habe sich daher von seinen Jahreszielen verabschieden müssen und rechne nun nur noch mit einem Umsatzplus zwischen drei und sieben Prozent. Zuvor habe Ploss ein Wachstum von sieben bis elf Prozent in Aussicht gestellt. Auch bei der Rendite gehe Infineon von etwas weniger aus. Die Segmentergebnis-Marge solle im Geschäftsjahr in der Mitte der angestrebten Umsatzspanne rund 16,5 Prozent betragen. Bislang sei man von 17 Prozent ausgegangen.Die Analysten hingegen seien gelassen geblieben. Schließlich sei der revidierte Ausblick ausschließlich negativen Währungseffekten geschuldet. Bei unveränderten Wechselkursen, so Ploss, würde das Wachstum prozentual zweistellig ausfallen. Zudem könnten dank der Dollar-Abwertung in der Chipindustrie mögliche Zukäufe, über die immer wieder spekuliert wurde, in den USA nun günstiger werden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 05/2018)