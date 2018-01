Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (31.01.2018/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) von 24,50 auf 23 Euro.Operativ brumme das Geschäft des deutschen Halbleiter-Konzerns und die Wachstumsstory bleibe weiter intakt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der schwache US-Dollar werde im laufenden Geschäftsjahr jedoch voraussichtlich deutliche Bremsspuren hinterlassen, wie der rein währungsbedingt angepasste Ausblick zeige. Donie halte die Infineon-Aktie daher auf dem aktuellen Kursniveau für fair bewertet. Nur ein wieder stärkerer US-Dollar könnte als Katalysator fungieren.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Infineon-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 24,50 auf 23 Euro reduziert. (Analyse vom 31.01.2018)Börsenplätze Infineon-Aktie: