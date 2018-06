Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

21,77 EUR +2,35% (29.06.2018, 11:53)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

21,86 EUR +1,91% (29.06.2018, 12:07)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (29.06.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Infineon zähle nach schwachen Tagen heute zu den stärksten Werten im DAX. Letztlich hätten die Gewinnwarnungen bei Autobauern und -zulieferern für Bedenken gesorgt, dass sich die Probleme in der Branche auch negativ auf Infineon auswirken würden.Rückenwind liefere jetzt eine bullishe Studie von Metzler. Analyst Holger Schmidt sehe die jüngsten Kursverluste bei der Aktie als attraktive Einstiegsgelegenheit. Er habe seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 28,50 Euro bekräftigt. Fundamental sei die Entwicklung weiterhin sehr positiv, ferner lasse die anhaltend hohe Nachfrage eine hohe Kapazitätsauslastung und eine attraktive Preisentwicklung erwarten. Schmidt erwarte, dass die kommenden Quartalszahlen sowohl über der Konzernprognose als auch über der Konsenserwartung der Analysten liegen würden. Insbesondere die vorteilhafte Entwicklung des EUR/USD-Wechselkurses sollte sich hier auszahlen.Die Schwäche im Automotive-Bereich könnte bei Infineon in der Tat durch die Entwicklung des Wechselkurses kompensiert werden. Charttechnisch habe der Titel zudem die 21-Euro-Marke wieder eindrucksvoll verteidigt. "Der Aktionär" bleibe langfristig optimistisch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: