Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (23.01.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Gewinne bei der Aktie des Halbleiterherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) laufen zu lassen.Die Veränderungen in der Automobilbranche hätten auch auf den Chipkonzern einen großen Einfluss. Vor allem die Entwicklungen im Bereich autonomes Fahren würden von CEO Reinhard Ploss genau beobachtet. Der potenzielle Megatrend könnte auch für die Infineon Technologies AG zum neuen Wachstumstreiber werden.Das Papier des Chipherstellers hänge derzeit weiter im Seitwärtstrend fest. Das wachstumsstarke Geschäft in der Autobranche dürfte aber weiter Schwung verleihen. Mit einer neuen Attacke auf das Mehrjahreshoch sei zu rechnen.Börsenplätze Infineon-Aktie:Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:16,36 EUR -0,61% (23.01.2017, 12:22)