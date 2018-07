Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (03.07.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktie: Nackenlinie im Fokus behalten - ChartanalyseDer langfristige Kursverlauf der Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) seit Ende 2012 kennt nur einen Weg, und dieser ist nach oben gerichtet, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dabei verfolge die Aktie einen nahezu perfekten Trendkanal, ehe sie zuletzt an die obere Begrenzungslinie sowie das Niveau von 25,44 Euro aufgetroffen habe. Hierbei sei es zwar gelungen die weit zurückliegenden Zwischenhochs aus 2002 zu überwinden, aus dem vorherrschenden Trendkanal habe das Papier jedoch trotz mehrerer Ausbruchsversuche nicht hinauswachsen können.Kurzfristig sei seit Oktober 2017 nun eine recht volatile Seitwärtsphase zwischen grob 20,00 und 25,50 Euro etabliert worden, das Ganze jedoch innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrendkanals. Der 50-Wochen-Durchschnitt habe bislang als zuverlässige Unterstützung gegolten, sei zuletzt aber wieder unterschritten worden. Hier müssten nun andere Durchschnitte herhalten, die Bedeutung dieses Querschnitts auf Wochenbasis werde in einer Seitwärtsphase immer geringer.Entweder suchen sich Anleger Inline-Zertifikate, die auf eine Seitwärtsbewegung innerhalb der genannten Marken ausgerichtet sind, oder aber wagen ein kurzfristiges Long-Investment auf aktuellem Kursniveau, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". Der kurzzeitige Zielhorizont vom jetzigen Standpunkt aus liege bei 22,50 Euro. Bei entsprechender Kursstärke könnte die Aktie sogar insgesamt bis 23,20 Euro und somit den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis auswärts korrigieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: