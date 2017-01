Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (09.01.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Halbleiterherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) an Bord zu bleiben.Das Papier des Chipkonzerns gehöre am Montag zu den stärksten Werten im DAX. Nach dem schwachen Jahresauftakt rücke damit das Mehrjahreshoch bei 17,01 Euro wieder in den Fokus der Anleger. CEO Reinhard Ploss habe nun erstmals die Elektronikmesse CES in Las Vegas besucht. Stellung habe der Konzernchef zu den ständigen Übernahmegerüchten genommen. "Infineon hat als eigenständiges Unternehmen für mich die größte Logik." Es gebe keinen Konzern, zu dem Infineon strategisch passe. Ploss wolle sich allerdings gleichzeitig auch nicht zu einer eigenen großen Akquisiton drängen lassen.Der Konzern profitiere von der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung der Welt. Das starke Geschäft mit der Autoindustrie und das weiterhin attraktive Chartbild würden für die Infineon-Aktie sprechen.