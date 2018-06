Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,26 EUR +1,69% (26.06.2018,10:10)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,20 EUR +0,91% (26.06.2018, 10:25)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (26.06.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Infineon als einem Technologiewert blicke man auf die Vorgaben aus den USA. Wenn die Anleger Risiko aus ihren Depots rausnehmen würden, dann sei Infineon als einer der Top-Performer mit dabei. Da sei es gestern etwas kräftiger zur Sache gegangen. Deswegen gebe es bei der Infineon-Aktie ein Verkaufssignal - der langfristige Aufwärtstrend sei nach unten durchbrochen worden.Wenn die Infineon-Aktie den Aufwärtstrend nicht ganz schnell zurückerobert, dann müsste man sich wohl eher in Richtung 21 Euro und vielleicht sogar darunter orientieren, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.06.2018)Börsenplätze Infineon-Aktie: