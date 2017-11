Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (14.11.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q4-Zahlen die Kaufempfehlung für die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF), erhöht aber das Kursziel von 21,50 auf 24 Euro.Auch wenn die Schwäche des US-Dollars die Dynamik etwas einbremse, zeige der deutsche Halbleiter-Konzern operativ weiterhin eine hervorragende Entwicklung, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Unternehmensausblick, der deutlich über dem prognostizierten Wachstum des weltweiten Halbleitermarktes (+5%) liege, habe überzeugen können. Nach Überarbeitung seiner Planung hebe Donie sein Kursziel für die Infineon-Aktie von 21,50 auf 24 Euro.Aufgrund des starken Kursanstiegs der vergangenen Wochen stuft Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, die Infineon-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "kaufen" auf "halten" zurück. (Analyse vom 14.11.2017)