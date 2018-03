Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,70 EUR +1,16% (07.03.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,79 EUR +0,31% (08.03.2018, 09:06)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (08.03.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Infineon-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Eine Gratwanderung zwischen einem drohenden Doppeltopp und einem möglichen kleinen Doppelboden habe zuletzt die Infineon-Aktie bestritten. Da jüngst die 200-Tages-Linie (akt. bei 21,44 EUR) mehreren erfolgreichen Belastungsproben unterzogen worden sei und damit letztlich auch der Haussetrend seit Sommer 2015 (akt. bei 22,25 EUR) verteidigt worden sei, würden die Analysten eine positive Weichenstellung favorisieren. Stützen könnten sich Anleger dabei auf die Trendfolger MACD und Aroon, die jeweils "long" positioniert seien.Hervorheben möchten die Analysten darüber hinaus das "bearish failure" im Verlauf des Ersteren - ein Muster, das für eine Fortsetzung der jüngsten Erholung spreche. Die absolute Schlüsselrolle nehme allerdings der gestern erfolgte Sprung über das Hoch bei 21,62 EUR ein. Schließlich sei damit der eingangs beschriebene Doppelboden mit einem Anschlusspotenzial von rund 1,40 EUR vervollständigt worden. Von dem kalkulatorischen Kursziel von rund 24 EUR sei es nicht mehr weit bis zu den jüngsten Verlaufshochs bei 25,45/25,50 EUR.Als Stopp für Trader bietet sich die untere Gapkante der jüngsten Kurslücke (22,03 EUR) an, während strategische Investoren ihren Engagements mit einer Absicherung auf Basis des oben genannten langfristigen Durchschnitts etwas mehr Luft zum Atmen lassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 08.03.2018)Börsenplätze Infineon-Aktie: