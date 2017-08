Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (17.08.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktie: Deutlicher Gegenwind durch den stärkeren Dollar - AktienanalyseInfineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) hat mit seinen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal die Erwartungen wieder einmal übertroffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwölf Prozent auf 1,83 Mrd. Euro geklettert. Verglichen mit dem Vorquartal habe das Plus vier Prozent betragen. Das wichtige Segmentsergebnis sei gar um mehr als ein Drittel auf 338 Mio. Euro nach oben geschnellt. Analysten hätten lediglich mit einen Anstieg auf 323 Mio. Euro gerechnet. "Das dritte Quartal hat die erwartete Dynamik gezeigt", habe Vorstandschef Reinhard Ploss bei der Zahlenvorlage gesagt. "Insbesondere gefragt sind unsere Leistungshalbleiter für unterschiedliche Anwendungen von erneuerbaren Energien bis hin zu Rechenzentren."Tatsächlich habe die Sparte Power Management & Multimarket, in der das Geschäft mit Chips für die Steuerung von Stromversorgung gebündelt sei, im dritten Quartal mit 129 Mio. Euro (plus 52 Prozent) das höchste Ergebnis der Segmente eingespielt. Auch in der Automotive-Sparte hätten Gewinn und Umsatz kräftig zugelegt, allerdings nur binnen Jahresfrist. Verglichen mit dem Vorquartal seien die Kennziffern zurückgegangen. Schuld sei der schwache Dollar gewesen - einen Effekt, den man laut Finanzchef Dominik Asam auch im Schlussquartal sehen werde. Beim Umsatz rechne der Vorstand zwischen Juli und September daher mit Stagnation.Börsenplätze Infineon-Aktie:Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:19,055 EUR -0,34% (17.08.2017, 15:39)