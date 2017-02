Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (06.02.2017/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der Chiphersteller treibe die Digitalisierung des Autos voran. Das Geschäft brumme, Infineon habe die Erwartungen der Analysten übertreffen können. Die Infineon-Aktie sei nach den Zahlen um 4% angesprungen. Mit einem KGV 2018e von 18 sei das erwartete Gewinnwachstum von 9% p.a. in den Augen des Experten fair bewertet. Allerdings könne er sich gut vorstellen, dass Infineon mit einer Marktkapitalisierung von gerade einmal 20 Mrd. Euro und intimen Kontakten in die gesamte deutsche Automobilindustrie für Google, Intel oder sogar Nvidia zu einem attraktiven Übernahmeziel werde. Das würde der Infineon-Aktie dann noch mal Beine machen.Im Heibel-Ticker spekuliere der Experte aber nicht auf Übernahmen, sondern halte sich an die Bewertung. Und die sei derzeit fair. (Ausgabe 05 vom 03.02.2017)Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:17,82 EUR +0,37% (06.02.2017, 09:57)