Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

23,826 EUR +1,60% (14.11.2017, 16:13)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (14.11.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sebastien Sztabowicz von Kepler Cheuvreux:Sebastien Sztabowicz, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q4-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF).Die Resultate seien in Q4 solide, so der Analyst. Der Ausblick des Unternehmens für das nächste Jahr übertreffe die Erwartungen und sei ebenfalls positiv.Sebastien Sztabowicz, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, hat sein "buy"-Rating für die Infineon-Aktie mit einem Kursziel von 22,50 Euro bestätigt. (Analyse vom 14.11.2017)Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:23,93 EUR +2,66% (14.11.2017, 15:58)